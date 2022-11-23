Гришин сравнил хоккейный «Спартак» с футбольной сборной Франции: «Мы приблизительно так сегодня играли. Молодцы!»
Игорь Гришин высказался о победе в матче против «Авангарда» (3:1).
Тренер «Спартака» сравнил свою команду со сборной Франции, которая накануне обыграла Австралию (4:1) на чемпионате мира по футболу в Катаре.
– Можно сказать, что вы выиграли за счет тактических решений?
– Нет, мы выиграли за счет того, что вышли играть в веселый хоккей, получать от него удовольствие. Нам это удалось.
Вы, может быть, смотрели, как вчера сборная Франции играла против Австралии. Вот мы приблизительно так же сегодня играли. Удовольствие получили, у нас это получилось.
– Можно уже сказать, что «Спартак» играет в хоккей Гришина?
– Нет, пожалуй, только сегодняшняя игра пока. До этого еще много работы, – отметил главный тренер красно-белых в эфире «Матч ТВ».
В раздевалке после матча Гришин также сравнил свою команду со сборной Франции.
«Парни, ну что, просто молодцы! Все здорово. То, что мы хотели, как сборная Франции вчера, то у нас, в принципе, сегодня получилось здесь, в Омске. Так что всем спасибо, молодцы!» – сказал тренер.
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