Гришин сравнил хоккейный «Спартак» с футбольной сборной Франции: «Мы приблизительно так сегодня играли. Молодцы!»

Игорь Гришин высказался о победе в матче против (3:1).

Тренер сравнил свою команду со сборной Франции, которая накануне обыграла Австралию (4:1) на чемпионате мира по футболу в Катаре.

– Можно сказать, что вы выиграли за счет тактических решений?

– Нет, мы выиграли за счет того, что вышли играть в веселый хоккей, получать от него удовольствие. Нам это удалось.

Вы, может быть, смотрели, как вчера сборная Франции играла против . Вот мы приблизительно так же сегодня играли. Удовольствие получили, у нас это получилось.

– Можно уже сказать, что «Спартак» играет в хоккей Гришина?

– Нет, пожалуй, только сегодняшняя игра пока. До этого еще много работы, – отметил главный тренер красно-белых в эфире .

В раздевалке после матча Гришин также сравнил свою команду со сборной Франции.

«Парни, ну что, просто молодцы! Все здорово. То, что мы хотели, как сборная вчера, то у нас, в принципе, сегодня получилось здесь, в Омске. Так что всем спасибо, молодцы!» – сказал тренер.