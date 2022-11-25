Леонтьев о 3:4 от «Адмирала»: «У некоторых игроков не хватило концентрации в отдельных эпизодах»

Олег Леонтьев высказался после матча против (3:4).

«У некоторых хоккеистов не хватило концентрации в отдельных эпизодах матча. Отсюда ошибки, которыми соперник воспользовался.

Нужно собранно выходить всей командой, тогда будет положительный результат. Если кто-то один выпадает… Хоккей – командный вид спорта, результат зависит от каждого.

Сражались до конца, пытались спасти матч, не хватило чуть-чуть. В некоторых моментах бросали много, но не закрывали видимость вратарю. Силы не экономили, нет такого понятия, как «экономия сил». Каждый матч – как последний бой», – сказал главный тренер .