Леонтьев о 3:4 от «Адмирала»: «У некоторых игроков не хватило концентрации в отдельных эпизодах»
Олег Леонтьев высказался после матча против «Адмирала» (3:4).
«У некоторых хоккеистов не хватило концентрации в отдельных эпизодах матча. Отсюда ошибки, которыми соперник воспользовался.
Нужно собранно выходить всей командой, тогда будет положительный результат. Если кто-то один выпадает… Хоккей – командный вид спорта, результат зависит от каждого.
Сражались до конца, пытались спасти матч, не хватило чуть-чуть. В некоторых моментах бросали много, но не закрывали видимость вратарю. Силы не экономили, нет такого понятия, как «экономия сил». Каждый матч – как последний бой», – сказал главный тренер «Нефтехимика».
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