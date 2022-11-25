Нюджент-Хопкинс о неудачах «Эдмонтона»: «Мы должны быть в плей-офф, но пора начинать играть стабильно»

считает, что «Эдмонтон» должен прибавить.

После 20 матчей у команды поровну побед и поражений – по 10. В двух последних играх «Ойлерс» уступили «Нью-Джерси» и «Айлендерс» с общей разницей шайб 2:8.

С 20 очками канадский клуб идет на 5-м месте в Тихоокеанском дивизионе.

«Мы должны стать лучше. Мы должны быть в плей-офф, но пора начинать играть стабильно.

Каждый должен проявить инициативу, чтобы мы сумели найти выход из этой ситуации», – сказал форвард .