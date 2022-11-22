Кудашов о победе над «Северсталью»: «Игра проходит – очки остаются. Ребята не совсем довольны содержанием»

прокомментировал победу над «Северсталью» со счетом 3:2.

«Не всегда бывают хорошие, идеальные игры, но, как говорится, игра проходит – очки остаются.

Начали хорошо, потом сбросили обороты. Пошли удаления, отдали полностью шайбу сопернику. Тем не менее, оборонялись, старались и заслужили два очка.

Доволен результатом и не совсем доволен игрой, да и ребята не совсем довольны ее содержанием. Тем не менее, мы выполнили задачу», – сказал главный тренер московского «Динамо».

«Северсталь» перебросала «Динамо» со счетом 36:18, но проиграла 2:3 с голом Уила на 59:24