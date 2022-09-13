Сергачев выкупил сектор на арене «Нефтехимика» на весь сезон. В сентябре защитник «Тампы» раздал билеты детям

выкупил сектор на арене «Нефтехимика», в сентябре раздал билеты детям.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе является воспитанником нижнекамского хоккея.

«Михаил выкупил у целый сектор. В сентябре он раздал билеты детишкам из местных школ.

А кто пойдет на его именной сектор в октябре, Сергачев объявит позже.

Вот так просто можно творить волшебство», – говорится в телеграм-канале «Матч ТВ».

Отметим, что по официальным данным матч «Нефтехимика» с минским «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ посетили 3847 зрителей, с «Торпедо» – 2572.