Сергачев выкупил сектор на арене «Нефтехимика» на весь сезон. В сентябре защитник «Тампы» раздал билеты детям

Михаил Сергачев выкупил сектор на арене «Нефтехимика», в сентябре раздал билеты детям.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» является воспитанником нижнекамского хоккея.
«Михаил выкупил у «Нефтехимика» целый сектор. В сентябре он раздал билеты детишкам из местных школ.
А кто пойдет на его именной сектор в октябре, Сергачев объявит позже.
Вот так просто можно творить волшебство», – говорится в телеграм-канале «Матч ТВ».
Отметим, что по официальным данным матч «Нефтехимика» с минским «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ посетили 3847 зрителей, с «Торпедо» – 2572.