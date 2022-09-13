Сергачев выкупил сектор на арене «Нефтехимика» на весь сезон. В сентябре защитник «Тампы» раздал билеты детям

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Михаил Сергачев выкупил сектор на арене «Нефтехимика», в сентябре раздал билеты детям.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» является воспитанником нижнекамского хоккея. 

«Михаил выкупил у «Нефтехимика» целый сектор. В сентябре он раздал билеты детишкам из местных школ. 

А кто пойдет на его именной сектор в октябре, Сергачев объявит позже.

Вот так просто можно творить волшебство», – говорится в телеграм-канале «Матч ТВ». 

Отметим, что по официальным данным матч «Нефтехимика» с минским «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ посетили 3847 зрителей, с «Торпедо» – 2572. 

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