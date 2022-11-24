Каменский о матче «Вашингтона» с «Филадельфией»: «Поздравляю Овечкина с победой! К нему претензий нет»

прокомментировал победу «Вашингтона» в матче против «Филадельфии» (3:2 ОТ).

Победную шайбу в овертайме забросил . Всего он набрал 2 (1+1) очка.

«Поздравляю Овечкина с победой! К нему претензий никаких нет.

идет на 13-м месте, но играет не один Овечкин, а вся команда. Бывают спады, бывают взлеты, сезон длинный. Поэтому надо терпеть и работать», – сказал обладатель Кубка Стэнли.

😲 Партнер украл у Овечкина гол. Не беда – в овертайме он забил еще!