Каменский о матче «Вашингтона» с «Филадельфией»: «Поздравляю Овечкина с победой! К нему претензий нет»

Теги Филадельфия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский Спорт-Экспресс Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал победу «Вашингтона» в матче против «Филадельфии» (3:2 ОТ).

Победную шайбу в овертайме забросил Александр Овечкин. Всего он набрал 2 (1+1) очка.

«Поздравляю Овечкина с победой! К нему претензий никаких нет.

«Вашингтон» идет на 13-м месте, но играет не один Овечкин, а вся команда. Бывают спады, бывают взлеты, сезон длинный. Поэтому надо терпеть и работать», – сказал обладатель Кубка Стэнли. 

😲 Партнер украл у Овечкина гол. Не беда – в овертайме он забил еще!

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