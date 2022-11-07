«Салават» поместил Мерфи в список травмированных, «Амур» – второго бомбардира команды Лихачева, СКА – Пашнина

Три клуба поместили своих хоккеистов в список травмированных.

Это защитник ( ), нападающий («Амур») и защитник ( ).

Мерфи набрал 12 (2+10) очков при полезности «плюс 12» в 24 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ.

Лихачев является вторым в списке лучших бомбардиров . На его счету 14 (9+5) баллов при полезности «минус 9».

Пашнин провел 11 матчей в сезон КХЛ и записал на свой счет 2 (1+1) балла при полезности «минус 2».