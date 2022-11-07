«Салават» поместил Мерфи в список травмированных, «Амур» – второго бомбардира команды Лихачева, СКА – Пашнина
Три клуба КХЛ поместили своих хоккеистов в список травмированных.
Это защитник Райан Мерфи («Салават Юлаев»), нападающий Ярослав Лихачев («Амур») и защитник Михаил Пашнин (СКА).
Мерфи набрал 12 (2+10) очков при полезности «плюс 12» в 24 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ.
Лихачев является вторым в списке лучших бомбардиров «Амура». На его счету 14 (9+5) баллов при полезности «минус 9».
Пашнин провел 11 матчей в сезон КХЛ и записал на свой счет 2 (1+1) балла при полезности «минус 2».
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