Епанчинцев о Гребенкине: «Никиту «Амуру» порекомендовал Мозякин. У Сергея тонкое чутье на игроков»

сказал, что Никиту Гребенкина порекомендовал Сергей Мозякин.

– Удивлены, что молодые форварды Николишин (9+10) и Лихачев (9+5) – лучшие снайперы и бомбардиры команды?

– Нет, Иван Николишин уже не совсем новичок, он созрел для тренерского доверия и для того, чтобы провести прорывной сезон в роли ведущего центра команды .

Много вопросов по совсем молодому , но мы, тренеры и селекционеры «Амура», заметили его еще по матчам молодежного «Локомотива». Интересный, острый форвард, который при большой работе может стать звездой нашего хоккея.

– Его называют главным кандидатом на приз лучшего новичка чемпионата. По делу?

– Пока поддерживаю это выдвижение – двумя руками, жаль, что Ярослав на какой-то срок выбыл из строя. Но молодые – люди еще не сформированные, растущие, им нужно стремиться к стабильности на всей дистанции чемпионата. Естественно, через работу.

– Удивляет и другой форвард-новичок – Никита Гребенкин. Подписали юниора «Магнитки» уже по ходу чемпионата, и в восьми матчах на его счету уже пять очков.

– Никиту порекомендовал легендарный форвард , уже в роли директора по развитию «Магнитки». У Сергея тонкое чутье на игроков, убеждался в этом еще тогда, когда мы вместе играли в «Атланте». Именно он посоветовал дать Гребенкину шанс – чтобы парень рос. Этот рост мы и видим, – сказал главный тренер хабаровского клуба.