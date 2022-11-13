Епанчинцев о Гребенкине: «Никиту «Амуру» порекомендовал Мозякин. У Сергея тонкое чутье на игроков»

Теги Металлург Мг Амур Вадим Епанчинцев Сергей Мозякин Андрей Николишин КХЛ Атлант Ярослав Лихачев Никита Гребенкин Хоккей

Вадим Епанчинцев сказал, что Никиту Гребенкина «Амуру» порекомендовал Сергей Мозякин.

– Удивлены, что молодые форварды Николишин (9+10) и Лихачев (9+5) – лучшие снайперы и бомбардиры команды?

– Нет, Иван Николишин уже не совсем новичок, он созрел для тренерского доверия и для того, чтобы провести прорывной сезон в роли ведущего центра команды КХЛ

Много вопросов по совсем молодому Ярославу Лихачеву, но мы, тренеры и селекционеры «Амура», заметили его еще по матчам молодежного «Локомотива». Интересный, острый форвард, который при большой работе может стать звездой нашего хоккея.

– Его называют главным кандидатом на приз лучшего новичка чемпионата. По делу?

– Пока поддерживаю это выдвижение – двумя руками, жаль, что Ярослав на какой-то срок выбыл из строя. Но молодые – люди еще не сформированные, растущие, им нужно стремиться к стабильности на всей дистанции чемпионата. Естественно, через работу. 

– Удивляет и другой форвард-новичок – Никита Гребенкин. Подписали юниора «Магнитки» уже по ходу чемпионата, и в восьми матчах на его счету уже пять очков.

– Никиту порекомендовал легендарный форвард Сергей Мозякин, уже в роли директора по развитию «Магнитки». У Сергея тонкое чутье на игроков, убеждался в этом еще тогда, когда мы вместе играли в «Атланте». Именно он посоветовал дать Гребенкину шанс – чтобы парень рос. Этот рост мы и видим, – сказал главный тренер хабаровского клуба. 

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