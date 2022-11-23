Кулемин о «Салавате»: «Был небольшой спад. Нужно в каждом матче стараться переломить ситуацию. Находить в себе силы, чтобы выиграть»

высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 23 ноября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– С какими ощущениями у вас прошла тренировка в Магнитогорске?

– Отличные ощущения, готовимся к игре. У меня много воспоминаний было на льду. Они очень хорошие. Но мы приехали сюда как соперники «Металлурга», поэтому нужно выходить и делать все для победы.

– Громкая вывеска матча. Есть ли дополнительное давление, учитывая серию неудач «Салавата»?

– Я бы не сказал, что есть давление. Надо выигрывать. Был небольшой спад, несколько матчей подряд проиграли. Нужно в каждом матче стараться переломить ситуацию. Находить в себе силы, чтобы выиграть.

– Насколько для вас встреча с «Металлургом» принципиальна?

– Приятно выигрывать всегда. Магнитогорск в этом случае не исключение, – сказал нападающий .