Форвард «Салавата» Хмелевски не смотрит в таблицу: «Вообще хоккей не смотрю, просто играю в него. Мы приходим с друзьями играть»

прокомментировал поражение от со счетом 1:4.

– Были хорошие моменты сегодня. Немного не идет. Надо переработать соперника – и победа будет.

– Что изменили перестановки в звеньях?

– Когда нет голов, нужно что-то поменять. У нас такая команда, что каждый может сыграть с любым партнёром.

– Не забиваете восемь матчей подряд. Вас это беспокоит?

– Я бросаю. Без разницы, если не идет. Я такой игрок, который не только за голы переживает.

Мне надо 3-4 раза бросить, чтобы был шанс. Но для центра важна игра на вбрасываниях и в защите. На голах не все сходится.

– Смотрите в таблицу?

– Нет. Я вообще хоккей не смотрю. Я просто играю в него. Мы приходим с друзьями играть в хоккей.

У нас был трудный период в начале сезона, мы вместе его преодолели за счет работы. Работали, терпели и вышли на серию побед. Нужно продолжать работать, – сказал нападающий .

«Салават Юлаев» проиграл 5 матчей подряд. Следующая игра – с «Металлургом»