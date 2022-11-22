Прошкин о неудачной серии «Салавата»: «Спады бывают у всех, сейчас и СКА часто проигрывает. Главное, чтобы не было негатива и паники»

не считает критичными последние неудачи «Салавата».

Уфимцы проиграли 5 матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ. Клуб идет на 5-м месте в Восточной конференции с 41 очком в 32 играх.

«Спады, конечно, бывают у всех. Если помните, и на старте сезона уфимцы буксовали, но потом разогнались так, что у болельщиков началась эйфория. Возможно, поэтому сейчас такие переживания. Но, к примеру, и после мощного начала чемпионата сейчас довольно часто терпит поражения.

Сезон длинный, сейчас это все не критично. Поэтому переживать болельщикам «Салавата» из-за поражений не стоит. Расстраиваться - да, поддерживать команду – да, но уж точно не впадать в отчаяние. Главное, чтобы не было негатива.

Да, тренерский штаб команды пока не так опытен в этой роли, но зато у него есть огромный игроцкий опыт. Так что нельзя допускать паники, надо работать и возвращать ту игру, которая раньше приносила победы», – считает бывший защитник .