Скабелка о 4:1 с «Салаватом»: «Хорошая командная победа. «Барыс» сыграл мобильно в зоне атаки»

Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

«Хорошая командная победа. Удалось сыграть мобильно в зоне атаки, и хороший был баланс в обороне. Были сложности при выходе из-под давления. «Салават» в этом компоненте здорово играет.

Ловили шайбы на себя, а также Бояркин уверенно сыграл, особенно во втором периоде, когда соперник поддавил. Понимали что игра будет скоростной, ведь проводили третий матч с «Салаватом».

Не могу подтвердить переход Гранта из СКА, но у нас есть заинтересованность в атакующем защитнике под большинство. Ведь мы расстались с Бигрой.

Я бы не стал говорить, что Грэм не может реализовать потенциал. Он старательный парень, но сказывается разница лиг. Когда команды вкатывались — был другой хоккей, сейчас все играют плотнее. Мы знали, что он игрок для большинства, но не забивной игрок. Сегодня забил — молодец, правда, в свои ворота», – сказал Андрей Скабелка.