Жафяров о 4:0 с ЦСКА в 1-м периоде: «Могли бы поставить на это – почему нет. 50 рублей можно»

высказался о четырех безответных шайбах в ворота в 1-м периоде.

СКА выиграл у московских армейцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 6:2.

– Хорошая игра, главное победа – два очка. Впереди еще много важных игр, поэтому расслабляться нельзя. Готовимся.

– Рассчитывали, что первый период получится таким? Вряд ли бы вы поставили хотя бы 50 рублей, что выиграете его 4:0.

– Могли бы поставить – почему бы и нет. 50 рублей можно. Конечно, никто не ожидал такого начала. Думаю, это придало нам хороший импульс, и мы продолжили игру в таком стиле, за исключением двух голов соперника.

– Почему случилось такое преображение по сравнению с матчами на выезде?

– Никакого преображения не было. Мы играли в свой хоккей, просто в некоторых моментах не везло. Игра не шла, но все старались и не опускали руки. Постараемся в следующих матчах исправить ситуацию, чтобы нам и дальше так же везло. Опять находить моменты и ключи, чтобы побеждать.

– Вы были близки к хет-трику, причем бросали в одно и то же место. Действительно целились туда, или так залетело?

– Конечно случайно залетело! Закрываешь глаза и бросаешь. До этого были не совсем удачные матчи. Надо стараться переламывать, чтобы в каждом матче мы забивали больше голов, – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга.