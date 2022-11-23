Игорь Знарок покинул женскую команду «Белые Медведицы». У нее 8 поражений в последних 9 играх

Игорь Знарок покинул женский клуб «Белые Медведицы».

«Клуб благодарит Игоря Валерьевича за работу и желает успехов в карьере», – говорится на сайте «Трактора».

Команда проиграла 8 последних матчей из 9 и занимает 7-е место в турнирной таблице ЖХЛ (в лиге выступают 9 команд).

Младший брат главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка руководил командой с 2021 года. В прошлом сезоне он вывел в плей-офф.