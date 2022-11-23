Вратарь «Эдмонтона» Кэмпбелл получил перелом носа после попадания шайбы в лицо на скамейке. У него 87,4% сэйвов в сезоне

Вратарь «Эдмонтона» получил перелом носа после попадания шайбы в лицо.

Инцидент произошел во втором периоде матча между «Ойлерс» и «Нью-Джерси» (2:5). Кэмпбелл был сменщиком Стюарта Скиннера в этой игре регулярного чемпионата .

После рикошета шайба попала в лицо голкиперу, находившемуся на скамейке «нефтяников». Он ушел в раздевалку и больше не вернулся.

Кэмпбелл сообщил, что готов играть, несмотря на травму. Он не выходил на лед в последних 4 матчах (с 10 ноября), уступив место стартового вратаря Скиннеру.

В 10 матчах сезона 30-летний американец отражает 87,4% бросков при коэффициенте надежности 4,27. Показатели Скиннера за 10 игр – 92,1% и 2,78.

В межсезонье подписал с Кэмпбеллом 5-летний контракт на общую сумму 25 миллионов долларов.