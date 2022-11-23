Скиннер – 1-й в истории «Баффало» игрок, набравший по 5 очков в двух гостевых матчах с «Монреалем»

Форвард сделал дубль, отдал три голевые передачи в матче с «Монреалем» (7:2) и был признан второй звездой.

Канадец стал первым в истории «Сэйбрс» игроком, набравшим по 5 очков в двух выездных играх чемпионата с «Канадиенс».

Ранее это случилось 13 февраля 2022 года, когда у Скиннера было 4+1, а «Баффало» победил в со счетом 5:3.

Всего 19 матчах текущего сезона на счету Скиннера 19 (7+12) баллов.