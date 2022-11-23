Скиннер – 1-й в истории «Баффало» игрок, набравший по 5 очков в двух гостевых матчах с «Монреалем»
Форвард «Баффало» Джефф Скиннер сделал дубль, отдал три голевые передачи в матче с «Монреалем» (7:2) и был признан второй звездой.
Канадец стал первым в истории «Сэйбрс» игроком, набравшим по 5 очков в двух выездных играх чемпионата НХЛ с «Канадиенс».
Ранее это случилось 13 февраля 2022 года, когда у Скиннера было 4+1, а «Баффало» победил в Монреале со счетом 5:3.
Всего 19 матчах текущего сезона на счету Скиннера 19 (7+12) баллов.
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