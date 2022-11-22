Романов применил 9 силовых приемов в матче против «Торонто» – личный рекорд в НХЛ. У него 2 блока и 2 минуты штрафа за 22:45

применил 9 силовых приемов в матче с «Торонто».

Российский защитник стал самым активным игроком в силовой борьбе (наряду с Кэлом Клаттербаком) в матче регулярного чемпионата против (3:2 ОТ).

Романов установил личный рекорд по количеству хитов за один матч в лиге.

Сегодня Александр (22:45 – второе время в команде после Барзэла, 0:48 – в меньшинстве, «0») также сделал 2 блока и получил 2 минуты штрафа.

В 20 матчах сезона на его счету 6 (0+6) очков при общей полезности «+5».