Романов применил 9 силовых приемов в матче против «Торонто» – личный рекорд в НХЛ. У него 2 блока и 2 минуты штрафа за 22:45
Александр Романов применил 9 силовых приемов в матче с «Торонто».
Российский защитник стал самым активным игроком «Айлендерс» в силовой борьбе (наряду с Кэлом Клаттербаком) в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:2 ОТ).
Романов установил личный рекорд по количеству хитов за один матч в лиге.
Сегодня Александр (22:45 – второе время в команде после Барзэла, 0:48 – в меньшинстве, «0») также сделал 2 блока и получил 2 минуты штрафа.
В 20 матчах сезона на его счету 6 (0+6) очков при общей полезности «+5».
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