Романов в матче с «Рейнджерс»: передача на победный гол, 2 хита и «+1» за 23:43 – лучшее время в сезоне

поучаствовал в победной шайбе в ворота .

Российский защитник «островитян» ассистировал , установившему окончательный счет в матче – 4:3.

На счету Романова стало 4 (0+4) очка в 14 матчах сезона при общей полезности «+7».

Сегодня россиянин (23:54 – лучшее время в сезоне и максимальное в команде в этом матче, 1:42 – в меньшинстве, «+1») применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.