Романов в матче с «Рейнджерс»: передача на победный гол, 2 хита и «+1» за 23:43 – лучшее время в сезоне
Александр Романов поучаствовал в победной шайбе «Айлендерс» в ворота «Рейнджерс».
Российский защитник «островитян» ассистировал Андерсу Ли, установившему окончательный счет в матче – 4:3.
На счету Романова стало 4 (0+4) очка в 14 матчах сезона при общей полезности «+7».
Сегодня россиянин (23:54 – лучшее время в сезоне и максимальное в команде в этом матче, 1:42 – в меньшинстве, «+1») применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
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