Пайгин про «Эдмонтон»: «Такой шанс бывает единожды. Макдэвид и Драйзайтль – хорошие ребята, прекрасные мастера и звезды НХЛ»

Зият Пайгин объяснил решение отправиться в систему по ходу сезона-2016/17.

В апреле 2017 года хоккеист подписал соглашение с фарм-клубом «Ойлерс», в ноябре этого же года он вернулся в КХЛ. Всего в АХЛ Пайгин сыграл 12 матчей.

– С каким целями уезжали в «Эдмонтон»?

– Попробовать. Такой шанс бывает единожды.

Я сторонник того, что в любом случае нужно пробовать. Можно было не ехать, но потом всю жизнь себя корить. Я выбрал такой путь и не жалею о нем.

– Успели ли потренироваться с и Леоном Драйзайтлем?

– Да, конечно. Но, чтобы прям поговорить и пообщаться, такого не было.

Мы же находились в большом лагере, сразу три команды. Коннор и Леон – хорошие ребята, ничего плохого о них сказать не могу. Они прекрасные мастера и звезды НХЛ.

– Как защищаться против столь быстрых и техничных игроков, как эта пара?

– Думаю, за счет выбора позиции. Они быстрые и прекрасно технически оснащены, поэтому могут создать момент из ничего.

Опять же, если смотреть обзоры , то они могут забросить по четыре-пять шайб за игру. В других встречах у них по ноль очков. Вот на эти самые игры нужно смотреть и анализировать их.

– Каково было в первые недели в США? Все-таки новый язык, новый менталитет..

– Да, все немного другое, все новое. Ты осваиваешься, привыкаешь. Но это не впервой: когда меняешь команду в , то сначала приходится осваиваться, потихонечку узнавать город, места.

Все то же самое и в США, только еще язык нужно знать. Зато этот опыт многое дал в общении с иностранцами уже в России, – сказал защитник .