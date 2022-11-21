«Питтсбург» обыграл «Чикаго» на выезде впервые с 2009 года. Кросби забил первый гол на арене «Блэкхокс»
«Питтсбург» обыграл «Чикаго» на выезде впервые с 2009 года.
«Пингвинс» победили «Блэкхокс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это первая победа «Питтсбурга» в Чикаго с 27 февраля 2009 года. Кроме того, капитан команды Сидни Кросби впервые забил гол на домашней арене «Чикаго» – United Center.
Сын Малкина зачитал состав перед 1000-м матчем отца в НХЛ. А игроки «Питтсбурга» дружно махали ногами, лежа на льду
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