«Баффало» не ведет переговоры с Окпосо о новом контракте. Хоккеист стал капитаном команды
«Баффало» и Кайл Окпосо еще не ведут переговоры о подписании нового контракта.
Отмечается, что ни одна из сторон не торопится с подписанием нового договора. Возможно, этот вопрос будет решаться позже.
Действующее оглашение 34-летнего нападающего с зарплатой 6 миллионов долларов в год рассчитано до конца нынешнего сезона.
В октябре американский хоккеист был назначен 20-м капитаном в истории «Сэйбрс».
Окпосо набрал 9 (1+8) очков в 14 матчах текущего сезона НХЛ.
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