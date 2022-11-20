«Баффало» не ведет переговоры с Окпосо о новом контракте. Хоккеист стал капитаном команды

и еще не ведут переговоры о подписании нового контракта.

Отмечается, что ни одна из сторон не торопится с подписанием нового договора. Возможно, этот вопрос будет решаться позже.

Действующее оглашение 34-летнего нападающего с зарплатой 6 миллионов долларов в год рассчитано до конца нынешнего сезона.

В октябре американский хоккеист был назначен 20-м капитаном в истории «Сэйбрс».

Окпосо набрал 9 (1+8) очков в 14 матчах текущего сезона .