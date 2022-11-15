Вудкрофт о поражении 2:7: «Равная игра до 50-й минуты – разочарован итогом. СКА наказывает за любую ошибку»

дал комментарий после поражения от СКА со счетом 2:7.

– Разочарован таким итогом матча. До пятидесятой минуты была равная игра. Но затем последовали ошибки, удаления. Соперник смог переломить ход встречи.

Мы не оставляли попыток вернуться в игру после пропущенных шайб в меньшинстве, но тут же последовало несколько индивидуальных ошибок наших молодых ребят.

Как итог – выходы два в одного и очередные шайбы. Десятиминутка не задалась у нас. Это хоккей. Надо извлекать уроки.

СКА – команда, которая наказывает за любую ошибку. В матчах с соперниками такого уровня надо быть готовым играть собранно и дисциплинированно все 60 минут, а не 49. До середины третьего периода хорошо сражались и играли.

– За последние две игры пропустили пятнадцать шайб. Какие выводы будут сделаны по игре в защите?

– Во многом подвела игра в меньшинстве. К тому же были индивидуальные ошибки, например, нельзя оставлять одного игрока перед своими воротами, тем более, когда он один из лучших в этом компоненте.

И такие индивидуальные ошибки преобладают. Это не системные ошибки. Надо повышать свой общий уровень.

Когда играешь с ЦСКА и СКА, надо быть всегда готовым поддерживать уровень игры все 60 минут, – сказал главный тренер минского .

СКА забил 5 голов за 6:23 в матче с минским «Динамо». Это новый рекорд клуба в КХЛ