Малкин набрал очки в 5-м матче подряд. У него «минус 2» и 33% на точке против «Миннесоты»

набрал очки в 5-м матче подряд.

Российский форвард отметился результативной передачей в матче против «Миннесоты» (6:4).

На счету форварда стало 18 (7+11) очков в 17 играх сезона при полезности «+1».

Сегодня Малкин (17:21, 3:56 – в большинстве, «минус 2») нанес 1 бросок в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 2:2.

На вбрасываниях выиграл 33% попыток (3 из 9).