Малкин набрал очки в 5-м матче подряд. У него «минус 2» и 33% на точке против «Миннесоты»

Теги Питтсбург Миннесота Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин набрал очки в 5-м матче подряд.

Российский форвард «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче против «Миннесоты» (6:4). 

На счету форварда стало 18 (7+11) очков в 17 играх сезона при полезности «+1». 

Сегодня Малкин (17:21, 3:56 – в большинстве, «минус 2») нанес 1 бросок в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 2:2. 

На вбрасываниях выиграл 33% попыток (3 из 9). 

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