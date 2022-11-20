Скабелка после 1:3: «Барыс» должен играть по-другому с соперниками вроде «Амура», особенно дома»
Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с «Амуром» (1:3).
«Не получилось то, что мы задумывали. Понимали, что матч довольно важный с точки зрения понимая, где мы. Хорошо сыграли в поездке, но, чтобы двигаться вперед к тем целям, что у нас есть, мы должны с соперниками вроде «Амура» играть по-другому, особенно дома. Мы сильно разочарованы.
Михайлис для первого матча после травмы сыграл неплохо. Он клюшку даже какое-то время не держал в руках. Из-за повреждения выбыл Кайыржан, хотя в поездке мы нашли сочетания.
Есть немного моментов, которые можно занести в актив. Прежде всего это большинство. Не было много лишних передач, как в некоторых прошлых матчах. Вей и Михайлис отдавали друг другу классные передачи на пустые ворота, но забить не смогли», – сказал Андрей Скабелка.
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