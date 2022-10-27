Скабелка о «Барысе» после четырех поражений подряд: «Непростая ситуация. Бригады большинства и меньшинства плохо работают»

прокомментировал поражение от со счетом 3:4.

«Непростая ситуация у нас сложилась. Были хорошие моменты, больше энергии, чем в предыдущих играх. Мы все делаем, чтобы этот результат переломить.

Наши бригады большинства и меньшинства пока плохо работают. У нас вторая такая игра, когда хорошо начинаем, но важнее – как заканчиваем. Получилось забить две в начале. Естественно, мы не добрые выходили после трех поражений.

Я бы не сказал, что удаления нас прибили. Но вместо того, чтобы забивать, мы пропускали. При счете 2:0 могли третью забивать, а вместо этого помогли «Сибири» вернуться в игру. Одно дело знать и хотеть остановить Короткова, другое – сделать это.

У наших игроков большинства мысли, как забить, а не о том, как соперник вчетвером будет так агрессивно атаковать. Мы, конечно, были в курсе, как играют в меньшинстве Коротков и «Сибирь» в целом. Мы можем варьировать игроков в обороне, но с атакой сложнее.

Я надеюсь на скорейшее возвращение в строй Михайлиса и Шапю.

Кайыржана выпустил на большинство после того как Савицкий получил травму, а мы перешли на игру в три звена. Кайыржан рассматривался с начала сезона в этой роли. Он парень с голевым чутьем, умеет решать такие моменты», – сказал главный тренер .

«Барыс» проиграл 4 матча подряд, пропустив 19 голов. Следующая игра – с «Салаватом»