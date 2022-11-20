Заварухин о Тарасове: «Планируем использовать его во 2-3-м звене, на 2-е большинство. Надеюсь, в «Автомобилисте» у него получится»

Главный тренер подвел итоги матча с (8:2).

«Шестая игра за 12 дней с переездами, было переживание насчет физического состояния команды. Баранов и Рассейкин дали адреналин. Переживали, что не будет настроя на первых минутах, но забили хорошие голы, спасибо парням за игру.

Не сделает ли победа игроков самоуверенными? Завтра выходной, пусть они на выходном будут самоуверенны.

Тарасова планируем использовать во втором-третьем звене, на второе большинство. Он неплохо играл в «Динамо» с Шипачевым и Кагарлицким. Человеку нужна перезагрузка, в Казани у него не вышло. Надеюсь, здесь у него получится и он нам поможет», – сказал .