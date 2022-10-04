Илья Воробьев: «Гатиятулин – сильный специалист. У «Трактора» будет светлое будущее»

высказался о победе над со счетом 5:2.

– Разница сегодня была – это второй период. Он нам удался, мы грамотно накладывали смены, забили. Рад, что Голдобин, наконец, забил. И Лайпсик. Это нужно было для уверенности ребят. Ребята все отработали, молодцы.

– Вы отметили и Голдобина и Лайпсика. И Майе к ним подключился. Челябинский лед для них такой волшебный, что они забивали в прошлом плей-офф и сейчас забросили свои шайбы?

– Надеюсь. У того же Лайпсика моменты были каждую игру, но он долго не мог забить. Надеюсь, пойдет. Надеюсь, что и у Коли аналогично. Не знаю, насколько это челябинский лед...Мы в одной области.

– почти в каждом матче забивает «Трактору». У него особый настрой на родной Челябинск?

– У нас несколько ребят из Челябинска. Просто это областное дерби. Дай Бог, чтобы забивал дальше.

– Сегодня ваши американцы очень старались забить нашему американцу. А вышел Илья Проскуряков и они перестали…

– Канадцы все-таки. Разница есть. Они пытаются каждый матч забить.

Хотел бы еще сказать, что – сильный специалист, и у вас будет светлое будущее, – заявил главный тренер .