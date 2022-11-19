Кенневилл хочет вернуться в НХЛ. Тренеру нужно разрешение Беттмэна

хочет вернуться в , ему нужно разрешение .

Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что возвращение 64-летнего специалиста может состояться не ранее следующего сезона.

«Он готов, но пока не может вернуться в игру. Он хотел бы вернуться на скамейку в НХЛ как можно раньше. Любая команда, проявляющая к нему интерес, должна будет сначала получить разрешение на переговоры от «Флориды».

Кроме того, есть еще одна формальность, которая на деле является препятствием. Кенневилл должен получить разрешение комиссионера на возвращение в НХЛ.

Этого еще не произошло. Некоторые считают, что это может произойти только в следующем сезоне», – сообщил Дрегер.

В октябре прошлого года Кенневилл оставил пост главного тренера «Флориды» из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли с «Блэкхокс» занимает 3-е место среди всех тренеров в истории НХЛ по числу матчей (1768) и 2-е – по числу побед (969), уступая только рекордсмену Скотти Боумэну (1244).

Великая карьера тренера Кенневилла оборвалась из-за секс-скандала. Он выиграл четыре Кубка Стэнли и был вторым по победам после Скотти Боумэна