«Миннесота» поместила Джоста на драфт отказов. Он набрал 3 очка в 12 играх, его кэпхит – 2 млн долларов

выставила на драфт отказов.

24-летнего форварда может забрать в свой состав другой клуб в течение следующих 24 часов.

В нынешнем сезоне канадский нападающий набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 4» в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его среднее игровое время – 12:44.

Контракт Джоста с кэпхитом два миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.