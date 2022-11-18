«Миннесота» поместила Джоста на драфт отказов. Он набрал 3 очка в 12 играх, его кэпхит – 2 млн долларов
«Миннесота» выставила Тайсона Джоста на драфт отказов.
24-летнего форварда может забрать в свой состав другой клуб НХЛ в течение следующих 24 часов.
В нынешнем сезоне канадский нападающий набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 4» в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его среднее игровое время – 12:44.
Контракт Джоста с кэпхитом два миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.
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