Свитов о Мирошниченко: «Пока не хотим запускать его в ВХЛ или «Авангард». Он под наблюдением у докторов»

Теги Авангард Александр Свитов КХЛ МХЛ Омские Ястребы ВХЛ Спорт-Экспресс Иван Мирошниченко Омские Крылья Хоккей

Александр Свитов высказался касательно возвращения Ивана Мирошниченко на лед. 

«Очень здорово, что Иван вернулся. Пока он под наблюдением у докторов. Нужно проследить, чтобы он хорошо себя чувствовал.

Пока не хотим запускать Мирошниченко в ВХЛ или в главную команду», – сказал Свитов, который отвечает в «Авангарде» за направление ВХЛ/МХЛ.

Весной стало известно, что у Мирошниченко выявлено раковое заболевание. Хоккеист прошел успешный курс лечения в Германии.

В нынешнем сезоне 18-летний игрок провел 6 матчей в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и набрал 8 (6+2) баллов.

Мирошниченко забил в 5-м матче МХЛ подряд. Он сделал дубль и подрался в игре против «Ирбиса»

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