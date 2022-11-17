Свитов о Мирошниченко: «Пока не хотим запускать его в ВХЛ или «Авангард». Он под наблюдением у докторов»

высказался касательно возвращения на лед.

«Очень здорово, что Иван вернулся. Пока он под наблюдением у докторов. Нужно проследить, чтобы он хорошо себя чувствовал.

Пока не хотим запускать Мирошниченко в ВХЛ или в главную команду», – сказал Свитов, который отвечает в за направление ВХЛ/МХЛ.

Весной стало известно, что у Мирошниченко выявлено раковое заболевание. Хоккеист прошел успешный курс лечения в Германии.

В нынешнем сезоне 18-летний игрок провел 6 матчей в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и набрал 8 (6+2) баллов.

Мирошниченко забил в 5-м матче МХЛ подряд. Он сделал дубль и подрался в игре против «Ирбиса»