Гендиректор «Салавата» об Амирове: «Родион продолжает лечение в Москве. Очень надеемся, что он вернется»

Гендиректор высказался о ситуации с заболеванием форварда .

– Ваш 21-летний хоккеист Родион Амиров сражается с раком. Восстановите хронологию, как он проходил лечение?

– Родион сначала лечился в Германии, потом продолжил в Москве. И потом уже проходил курс в клинике Уфе. Были положительные результаты. После прохождения лечения коллеги из «Торонто» попросили отправить Родиона к ним. Канадские врачи тоже хотели посмотреть на него. Кроме того, планировали что он потренируется в силу своих возможностей.

– «Мэйпл Лифс» выбирали его на драфте.

– Родион съездил туда, сейчас вернулся, продолжает лечение в московской клинике. Мы в эти дни хотели воспользоваться случаем, что прилетели в Москву, хотели проведать его. Но пока врачи это не рекомендовали. Скорее всего, специально приедем и навестим его.

– Сейчас его агент Дэн Мильштейн выступил со специальным заявлением…

– Мы, конечно, ждем Родиона. Верим, что лечение надолго не затянется. И сам он передает, что очень хочет вернуться на лед, играть и помогать команде. При отъезде в так и сказал: «Вернусь и поборемся за Кубок».

Мы очень надеемся, что Родион вернется. Вся команда за него переживает. Мы стараемся быть постоянно на связи, – сказал Ринат Баширов.

Амирову требуется дополнительное лечение опухоли мозга. Форвард не может тренироваться