Бобровский пропустил 4 шайбы после 11 бросков в 1-м периоде матча с «Далласом» и был заменен
Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы после 11 бросков в матче с «Далласом» и был заменен.
«Флорида» уступила «Старс» в регулярном чемпионате НХЛ (4:6, после первого периода счет был 0:4).
Российский голкипер «Пантерс» отразил 7 бросков из 11 в стартовой 20-минутке. После этого он уступил место в воротах Спенсеру Найту, отразившему 16 бросков из 17.
Поражение было записано на счет американца, так как победная шайба была заброшена в его ворота.
В текущем сезоне у Бобровского 4 победы и 5 поражений в 10 играх (89,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,46).
Комментарии