Бобровский пропустил 4 шайбы после 11 бросков в 1-м периоде матча с «Далласом» и был заменен

пропустил 4 шайбы после 11 бросков в матче с и был заменен.

уступила «Старс» в регулярном чемпионате (4:6, после первого периода счет был 0:4).

Российский голкипер «Пантерс» отразил 7 бросков из 11 в стартовой 20-минутке. После этого он уступил место в воротах , отразившему 16 бросков из 17.

Поражение было записано на счет американца, так как победная шайба была заброшена в его ворота.

В текущем сезоне у Бобровского 4 победы и 5 поражений в 10 играх (89,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,46).