«Сент-Луис» выиграл 5-й матч подряд после 8 поражений, одолев «Вашингтон» (5:4 Б). Грайсс отразил 47 бросков из 51

«Сент-Луис» выиграл 5-й матч подряд после 8 поражений, одолев .

«Блюз» добились победы в домашнем матче с «Кэпиталс» (5:4 Б), уступив по броскам в створ (24:51). отразил 47 бросков из 51.

Решающий буллит реализовал . Команда одержала 5-ю победу подряд после серии из 8+ поражений – это четвертый случай в истории лиги.

«Филадельфия» и «Сан-Хосе» выиграли по 6 матчей кряду в сезонах-2017/18 и 2005/06, а «Монреаль» – 5 в чемпионате-2021/22. У всех трех клубов перед этим была серия из 10 поражений.

После 16 матчей с 16 очками вышел на 5-е место в Центральном дивизионе.