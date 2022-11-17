Радулов забил два гола в ворота СКА за 1:49. Александр – лучший снайпер (12 голов) и бомбардир «Ак Барса» (22 очка)
Александр Радулов забросил две быстрых шайбы в ворота СКА.
«Ак Барс» встречается с питерским клубом (3:1, второй перерыв) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
При счете 1:1 во втором периоде 36-летний нападающий вывел казанскую команду вперед, забросив на отметке 37:00.
Спустя минуту и 49 секунд – на отметке 38:49 – Радулов сделал дубль, упрочив лидерство «Ак Барса» в счете. Со счетом 3:1 в пользу казанцев завершился второй период встречи.
Александр является лучшим снайпером и лучшим бомбардиром «Ак Барса» в нынешнем сезоне КХЛ. В его активе 22 (12+10) очка в 29 матчах.
С подробной статистикой Радулова можно ознакомиться здесь.
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