Радулов забил два гола в ворота СКА за 1:49. Александр – лучший снайпер (12 голов) и бомбардир «Ак Барса» (22 очка)

забросил две быстрых шайбы в ворота .

встречается с питерским клубом (3:1, второй перерыв) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

При счете 1:1 во втором периоде 36-летний нападающий вывел казанскую команду вперед, забросив на отметке 37:00.

Спустя минуту и 49 секунд – на отметке 38:49 – Радулов сделал дубль, упрочив лидерство «Ак Барса» в счете. Со счетом 3:1 в пользу казанцев завершился второй период встречи.

Александр является лучшим снайпером и лучшим бомбардиром «Ак Барса» в нынешнем сезоне . В его активе 22 (12+10) очка в 29 матчах.

С подробной статистикой Радулова можно ознакомиться здесь.