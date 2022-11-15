Тамбиев после 0:2 c ЦСКА: «Я чуть не заснул на лавке. Начали матч в 2 часа ночи по дальневосточному времени, а закончили в 5 утра»

прокомментировал поражение от со счетом 0:2.

– У нас фитнеса хватило только на первый период. Потом у нас уже не было движения и агрессии.

За второй и третий периоды практически ничего не создали. Природу не обманешь. Не люблю оправдываться, но все‑таки преодолеть семь часовых поясов – это сложно.

По дальневосточному времени мы начали матч в два часа ночи, а закончили в пять утра. Я сам на лавке чуть не заснул, вяленький был. Мы старались держаться, но с ЦСКА ничего не сделаешь.

– В первом периоде у вас был шанс забить гол и навязать ЦСКА более упорную борьбу?

– По статистике должны были забивать. Двенадцать бросков, имели большинство, в штангу попали. Если бы мы тогда забили, получили бы импульс сыграть по счету.

И тогда ЦСКА было бы посложнее обыграть нас. Мы бы вгрызлись в результат. А тут, наоборот, 0:1. Чтобы вытащить у ЦСКА такой матч, надо было себя преодолевать. А у нас начиная со второго периода бензин закончился.

– Какие коррективы внесете перед матчем с московским «Динамо»?

– Сейчас самое главное – правильно подготовить ребят к этой игре, восстановиться, – сказал главный тренер .