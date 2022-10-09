Сестра Скиннера ушла с поста главы совета директоров Федерации хоккея Канады. Она пыталась защищать организацию на фоне критики из-за секс-скандалов
Андреа Скиннер ушла с поста главы совета директоров Федерации хоккея Канады.
38-летняя сестра форварда «Баффало» Джеффа Скиннера заняла эту должность в августе на временной основе.
Ранее Скиннер играла в хоккей за команду Корнельского университета, который окончила в 2006 году. Она не продолжила выступления в женском хоккее, сосредоточившись на юридической карьере.
В ноябре 2020 года ее избрали в совет директоров федерации (HockeyCanada). Это произошло после введения обязательных женских квот.
Сейчас организация столкнулась с массированной критикой (в том числе от премьер-министра Канады) и оттоком спонсоров из-за создания фондов для выплат по искам о сексуальных домогательствах и насилии, а также для оплаты услуг юристов, ведущих эти дела.
С 1989 года по таким заявлениям было выплачено в общей сложности около 9 миллионов долларов.
При этом руководители Hockey Canada сохранили свои посты.
Андреа Скиннер пыталась защищать федерацию в своих публичных выступлениях.
Недавно на слушаниях в парламенте она заявила, что токсичное поведение является проблемой для всего общества, поэтому использовать Hockey Canada в качестве козла отпущения «контрпродуктивно». Многие депутаты сочли ее ответ «высокомерным и глухим».
Ожидается, что выборы новых членов совета директоров пройдут 17 декабря.
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