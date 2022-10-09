Сестра Скиннера ушла с поста главы совета директоров Федерации хоккея Канады. Она пыталась защищать организацию на фоне критики из-за секс-скандалов

Андреа Скиннер ушла с поста главы совета директоров .

38-летняя сестра форварда «Баффало» заняла эту должность в августе на временной основе.

Ранее Скиннер играла в хоккей за команду Корнельского университета, который окончила в 2006 году. Она не продолжила выступления в женском хоккее, сосредоточившись на юридической карьере.

В ноябре 2020 года ее избрали в совет директоров федерации (HockeyCanada). Это произошло после введения обязательных женских квот.

Сейчас организация столкнулась с массированной критикой (в том числе от премьер-министра Канады) и оттоком спонсоров из-за создания фондов для выплат по искам о сексуальных домогательствах и насилии, а также для оплаты услуг юристов, ведущих эти дела.

С 1989 года по таким заявлениям было выплачено в общей сложности около 9 миллионов долларов.

При этом руководители Hockey Canada сохранили свои посты.

Андреа Скиннер пыталась защищать федерацию в своих публичных выступлениях.

Недавно на слушаниях в парламенте она заявила, что токсичное поведение является проблемой для всего общества, поэтому использовать Hockey Canada в качестве козла отпущения «контрпродуктивно». Многие депутаты сочли ее ответ «высокомерным и глухим».

Ожидается, что выборы новых членов совета директоров пройдут 17 декабря.