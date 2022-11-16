«Нефтехимик» подписал пробный контракт с Протаповичем. У форварда 0+0 в 6 играх за «Амур» в этом сезоне

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«Нефтехимик» подписал пробный контракт с форвардом Александром Протаповичем.

26-летний игрок начинал текущий сезон в «Амуре». У него 6 матчей за хабаровчан в Фонбет Чемпионате КХЛ – без набранных очков и с полезностью «минус 2». 

В октябре клуб расторг контракт с игроком. 

Ранее Протапович играл в КХЛ за «Ак Барс», рижское «Динамо» и «Автомобилист». Со статистикой можно ознакомиться здесь

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