«Нефтехимик» подписал пробный контракт с Протаповичем. У форварда 0+0 в 6 играх за «Амур» в этом сезоне
«Нефтехимик» подписал пробный контракт с форвардом Александром Протаповичем.
26-летний игрок начинал текущий сезон в «Амуре». У него 6 матчей за хабаровчан в Фонбет Чемпионате КХЛ – без набранных очков и с полезностью «минус 2».
В октябре клуб расторг контракт с игроком.
Ранее Протапович играл в КХЛ за «Ак Барс», рижское «Динамо» и «Автомобилист». Со статистикой можно ознакомиться здесь.
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