«Нефтехимик» подписал пробный контракт с Протаповичем. У форварда 0+0 в 6 играх за «Амур» в этом сезоне

подписал пробный контракт с форвардом .

26-летний игрок начинал текущий сезон в . У него 6 матчей за хабаровчан в Фонбет Чемпионате КХЛ – без набранных очков и с полезностью «минус 2».

В октябре клуб расторг контракт с игроком.

Ранее Протапович играл в КХЛ за «Ак Барс», рижское «Динамо» и «Автомобилист». Со статистикой можно ознакомиться здесь.