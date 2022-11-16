Капризов набрал 0+1 в 3-м матче подряд. У него 10+8 в 16 играх сезона

сделал результативную передачу в матче против .

Российский нападающий принял участие в единственной шайбе «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата с «Предаторс» (1:2).

Он набрал 0+1 в 3-м матче подряд, текущая результативная серия – 4 матча. Всего в сезоне на счету форварда 18 (10+8) очков в 16 играх при полезности «минус 4».

Сегодня Кирилл (21:38, 5:23 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ ворот и сделал 1 перехват.