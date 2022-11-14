«Минус 14» – полезность Овечкина в сезоне НХЛ. Хуже только у форварда «Сент-Луиса» Кайру – минус 16»
У Александра Овечкина один из худших показателей полезности в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» набрал полезность «минус 2» в матче против «Тампы» (2:5) в рамках регулярного чемпионата.
Теперь данный показатель российского хоккеиста в этом сезоне составляет «минус 14». Это второе место в списке худших игроков лиги по статистике «плюс-минус».
Только у одного хоккеиста в НХЛ этот показатель хуже – это нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру, у которого «минус 16».
Овечкин набрал 14 (8+6) очков в 17 матчах текущего сезона. «Кэпиталс» занимают шестое место в таблице Столичного дивизиона.
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