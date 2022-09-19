Анисимов подписал пробный контракт с «Филадельфией». Россиянин играл под руководством Тортореллы в «Рейнджерс»

пройдет просмотр в клубе .

34-летний российский нападающий подписал пробное соглашение с и присоединится к команде в тренировочном лагере.

В прошлом сезоне центрфорвард выступал за «Локомотив» и набрал 19 (8+11) очков при полезности «плюс 6» в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее в НХЛ россиянин представлял «Рейнджерс», «Коламбус», «Чикаго» и «Оттаву».

В общей сложности Анисимов провел в лиге 14 сезонов, записав на свой счет 376 (180+196) баллов в 771 матче.

Добавим, что в «Рейнджерс» Анисимов играл под руководством нынешнего тренера «Флайерс» Джона Тортореллы.