Анисимов подписал пробный контракт с «Филадельфией». Россиянин играл под руководством Тортореллы в «Рейнджерс»

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Артем Анисимов пройдет просмотр в клубе НХЛ.

34-летний российский нападающий подписал пробное соглашение с «Филадельфией» и присоединится к команде в тренировочном лагере.

В прошлом сезоне центрфорвард выступал за «Локомотив» и набрал 19 (8+11) очков при полезности «плюс 6» в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее в НХЛ россиянин представлял «Рейнджерс», «Коламбус», «Чикаго» и «Оттаву».

В общей сложности Анисимов провел в лиге 14 сезонов, записав на свой счет 376 (180+196) баллов в 771 матче.

Добавим, что в «Рейнджерс» Анисимов играл под руководством нынешнего тренера «Флайерс» Джона Тортореллы.

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