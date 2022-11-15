Свечников о Кочеткове: «Он надолго станет звездой НХЛ, думаю. Отличный вратарь»

высказался об игре , сыгравшего на ноль в матче с «Чикаго».

23-летний российский вратарь «Каролины» отразил все 27 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (3:0).

«Я думаю, что он надолго станет звездой НХЛ. Особенно для нашей команды.

Очевидно, что сухой матч повысит его уверенность в себе. Он отличный вратарь», – сказал форвард «Харрикейнс».

Кочетко-о-о-ов! Уже в пятом матче в НХЛ сыграл на ноль. Но Сорокин и Набоков делали это еще быстрее 😮