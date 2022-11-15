Кочетков стал 2-й звездой дня в НХЛ

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал 2-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – вратарь с 45 сэйвами после 47 бросков в игре с «Колорадо» (3:2).

Вторая звезда – вратарь «Каролины» с первым в карьере в лиге матчем на ноль против «Чикаго» (3:0, 27 отраженных бросков).

Третья звезда – форвард с 3 (1+2) очками в матче против «Лос-Анджелеса» (6:5).