Беттмэн о темнокожем экс-хоккеисте Карнеги в Зале славы: «Он был достаточно талантлив, но не сыграл в НХЛ в силу неприемлемых и отвратительных причин»

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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о введении Херба Карнеги в Зал хоккейной славы. 

Карнеги был включен в него в категории строителей, куда попадают тренеры, менеджеры, меценаты и другие люди, оказавшие важное влияние на развитие хоккея. 

Бывший канадский хоккеист ямайского происхождения (1919 – 2012) считается лучшим темнокожим игроком среди тех, кто не выходил на лед в матчах НХЛ.

В 1950-е годы он основал Future Aces – одну из первых специализированных хоккейных школ в стране.

«Хотя Херб Карнеги был достаточно талантлив, он никогда не играл в НХЛ, никогда не представлял свою страну на чемпионатах мира или Олимпиадах – в силу отвратительных и неприемлемых причин.

Мы должны гарантировать, что никто и никогда не будет чувствовать себя нежелательной персоной в хоккее – независимо от цвета кожи, веры или места рождения», – сказал Беттмэн. 

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