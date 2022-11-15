Беттмэн о темнокожем экс-хоккеисте Карнеги в Зале славы: «Он был достаточно талантлив, но не сыграл в НХЛ в силу неприемлемых и отвратительных причин»
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о введении Херба Карнеги в Зал хоккейной славы.
Карнеги был включен в него в категории строителей, куда попадают тренеры, менеджеры, меценаты и другие люди, оказавшие важное влияние на развитие хоккея.
Бывший канадский хоккеист ямайского происхождения (1919 – 2012) считается лучшим темнокожим игроком среди тех, кто не выходил на лед в матчах НХЛ.
В 1950-е годы он основал Future Aces – одну из первых специализированных хоккейных школ в стране.
«Хотя Херб Карнеги был достаточно талантлив, он никогда не играл в НХЛ, никогда не представлял свою страну на чемпионатах мира или Олимпиадах – в силу отвратительных и неприемлемых причин.
Мы должны гарантировать, что никто и никогда не будет чувствовать себя нежелательной персоной в хоккее – независимо от цвета кожи, веры или места рождения», – сказал Беттмэн.
Комментарии