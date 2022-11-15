У Барзэла 0+18 в 17 матчах сезона. Ранее в истории НХЛ лишь 4 форварда имели по 18+ передач на момент 1-й шайбы

Форвард продлил безголевую серию до 17 матчей, у него 18 передач.

Нападающий клуба с Лонг-Айленда дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:2).

В 17 матчах текущего сезона у него 18 (0+18) очков.

В истории НХЛ до него было всего 4 случая, когда форварды раздавали столько передач перед тем, как забить первый гол в сезоне.

Это Алекс Дельвеккио («Детройт», 1969/70, 30 игр, 0+22; в 31-м матче он сделал дубль, в 32-м – хет-трик), («Вашингтон», 2013/14, 50 игр, 0+21), Эндрю Кэсселс («Хартфорд», 1994/95, 25 игр, 0+20) и («Детройт», 1973/74, 20 игр, 0+18).

Рекорд НХЛ среди нападающих по числу передач в сезоне при отсуствии голов установил Дэн Бурбоннэ («Хартфорд», 1983/84, 35 игр, 0+16).

Среди форвардов, сыгравших 50 матчей или более – Вилле Лейно («Баффало», 2013/14, 58 игр, 0+15).

Среди защитников – Джимми Томсон («Торонто», 1947/48, 59 игр, 0+29). В XXI веке – Майк Райлли («Оттава» и «Бостон», 2020/21, 55 игр, 0+27).