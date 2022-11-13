Барзэл продлил безголевую серию до 16 матчей со старта сезона. У форварда «Айлендерс» 16 голевых передач

Форвард Мэтью Барзэл продлил безголевую серию до 16 матчей, у него 16 передач.

Нападающий клуба с Лонг-Айленда не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3 ОТ), но сделал результативную передачу.

В 16 матчах текущего сезона у него 16 (0+16) очков.

Рекорд НХЛ среди нападающих по числу передач в сезоне при отсуствии голов установил Дэн Бурбоннэ («Хартфорд», 1983/84, 35 игр, 0+16).

Среди игроков, сыгравших 50 матчей или более – Вилле Лейно («Баффало», 2013/14, 58 игр, 0+15).