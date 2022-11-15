Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Колорадо». У него 1+5 в 9 играх сезона

сделал 2 результативные передачи в матче с .

обыграл «Эвеланш» на выезде (3:2) в регулярном чемпионате .

Россиянин выступил ассистентом при шайбах Роберта Томаса и Джордана Кайру (в первом случае – вместе с ).

На счету нападающего стало 6 (1+5) очков в 9 играх текущего сезона НХЛ.

Сегодня Бучневич (18:38, 1:21 – в большинстве, 3:06 – в меньшинстве, полезность «+1») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. Также получил малый штраф.

У Тарасенко (16:54, 1:09 – в большинстве, 3 броска в створ и «+1») стало 11 (4+7) очков в 14 играх.