Леонтьев о 5:4 с «Витязем»: «Доволен, что у «Нефтехимика» есть бойцы, вытаскивающие тяжелые матчи»

Главный тренер Олег Леонтьев подвел итоги матча с (5:4).

«Парни красавцы, молодцы, с победой. Отличный боевой матч получился, плюс у нас вратарь-дебютант. Ну как дебютант…

Такая классная пламенная речь была в раздевалке, давно такую раздевалку не видел. Очень приятно одерживать такие победы, хотя матч складывался непросто.

Доволен, что у нас есть характер, есть бойцы, которые вытаскивают такие тяжелые матчи. Мы в непростой ситуации нашли в себе силы и будем дальше сражаться. Считаю, мы на правильном пути и еще поборемся.

Кислицын поддерживал свою физическую форму, постоянно был задействован, в тонусе. Когда мы пригласили его на тренировки, увидели, что он нормально двигается. Не было провала в этом плане, что человек два года не играл. Если бы он ничем не занимался, мы бы его не пригласили.

Во-вторых, я давно знаю Антона, он боец по характеру и все из себя вытащит, все сделает, чтобы помочь команде. Я верю этому парню. Есть шанс, что на следующий матч мы его поставим, почему нет? У всех есть шанс в этой жизни.

С «Куньлунем» тоже отличный был матч, 4:2 вели, но индивидуальные ошибки повлияли. Сегодня тоже такие голы, были ошибки, мы их разберем, но вины вратаря там нет практически никакой. Бывают такие игры, когда ребята ошибаются. Тем более идет третий месяц сезона, с учетом предсезонки уже 40 игр сыграли. Усталость накапливается, поэтому так происходит.

Порядина всегда отмечаем. Он находится в отличной форме, рады за Пашу, что он набрал ход. Не зря у него капитанская повязка, рад, что у нас есть такой лидер. Паша сегодня показал зрелый и результативный хоккей», – сказал Леонтьев.