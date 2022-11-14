Тертышный о 30 матчах без голов: «Ничушкин много не забивал, Кузнецов говорил, что собаки на улице отворачивались. Такой этап, нужно перебороть»

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Нападающий «Трактора» Никита Тертышный подвел итоги матча с «Амуром» (0:2).

– Одиннадцать периодов не забиваем… Тяжело что-то сказать, просто очень стыдно перед болельщиками. Есть невезение и то, что вратарь соперника хорошо играет, есть то, что мы не так расторопно и хладнокровно играем. Все в совокупности.

– Это вина нападающих, прежде всего?

– Соперник забил, он молодец, а нам надо готовиться к следующему матчу и находить свою игру. Да, половина чемпионата прошла, но впереди 30 с лишним игр, и все можно поправить.

Если начнем говорить, кто виноват, то будет еще хуже. Через работу, через правильные действия можно изменить ситуацию. Нужно просто не повторять ошибки и делать все правильно, как нас просит тренерский штаб.

Все переживают, включая меня, в «Тракторе» нет равнодушных. Да, сейчас много негатива в нашу сторону, много про нас пишут, и в принципе это нормально. У всех команд бывают такие сезоны, и важно то, как мы все вместе через это пройдем.

– Вы лично не можете забить уже 30 матчей. В этой игре была штанга…

– Было две штанги. Дайте мне сто шайб, я так больше не попаду! Получилось от штанги к штанге.

Валера Ничушкин тоже много не забивал. Женя Кузнецов говорил, что от него собаки на улице отворачивались. Так что это нужно перебороть. У меня такой этап в жизни. Но после черной полосы всегда идет белая, надо работать, делать правильные выводы – и все будет хорошо, – сказал форвард.

У Тертышного 0 голов в 30 матчах сезона КХЛ. Форвард «Трактора» забил 22 гола в прошлом чемпионате

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