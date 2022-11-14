У Тертышного 0 голов в 30 матчах сезона КХЛ. Форвард «Трактора» забил 22 гола в прошлом чемпионате

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У Никиты Тертышного продлилась безголевая серия в чемпионате КХЛ.

Нападающий «Трактора» не отметился заброшенной шайбой и результативными действиями в игре Фонбет чемпионата КХЛ проти «Амура» (0:2).

24-летний форвард ни забил не одного гола в 30 играх текущего сезона. На его счету есть десять результативных передач.

В прошлом сезоне Тертышный забросил 22 шайбы в 49 матчах регулярного чемпионата.

Со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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