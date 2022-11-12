Гатиятулин о поражении 0:1: «Не можем забить в пустые ворота. «Трактор» много играет в нападении, вся проблема – в реализации»

высказался после поражения от «Адмирала» со счетом 0:1.

Челябинская команда не забросила ни одной шайбы в двух играх с «Адмиралом».

– Вторую игру не забиваем, без голов не выиграть. Если в целом по игре – неплохо начали, движение было, цеплялись в зоне атаки, создавали моменты.

Хорошие моменты, но не можем забить в пустые ворота, не получилось. Игра была до гола. К сожалению мы допустили ошибку, а соперник ей воспользовался.

– не забивает на протяжении восьми периодов. В чем причина?

– Возможно, в концентрации. Моменты есть, моменты неплохие, бросаем в пустые ворота, но не попадаем. Через работу это переломим.

– Команда обладает одной из лучших линий нападения на Востоке. Почему в этом сезоне так и не получается наладить игру впереди?

– Если брать статистику, то во многих встречах мы много играем в зоне нападения. Вся проблема, особенно в последних матчах, в реализации. Нужно еще упорнее работать и концентрироваться на завершении.

– По сравнению с прошлым матчем вы не сделали никаких перестановок в составе, да и по ходу встречи их не было. Почему не решились пойти на какие-то изменения?

– Что в прошлой, что в этой встрече мы больше соперника играли в атаке. Были моменты, поэтому смысла что-то менять не было, – сказал главный тренера .